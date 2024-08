Longe de mim dizer que a culpa é dele, mas o herói do Maracanã chama-se Fábio, goleiro do Fluminense de 43 anos, que pegou dois pênaltis e quase defendeu o de Monsalve. Na outra eliminação gremista, a da Copa do Brasil, o milagreiro também usava luvas. Hugo Souza brilhou. O mesmo jogador que classificou o time paulista na Sul-Americana, ao espalmar três vezes contra o Bragantino. E Marchesín?