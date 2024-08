Sei que o recorte é pequeno, mas se posicionado dentro das oito partidas sem derrota se torna elemento significativo. O Grêmio é a melhor campanha do returno: nove pontos em três jogos. Ganha do Fortaleza no saldo de gols. Como dá para ampliar e somar os 13 pontos nos últimos 15 disputados, é um indicativo.