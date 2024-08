Venda de jogadores da base como forma de escapar do abismo financeiro nunca foi a melhor maneira de um clube de futebol sobreviver. Só que no Brasil é impossível escapar disso sem essa injeção de dinheiro novo de tempos em tempos. É fluxo de caixa mesmo, tanto que tem até meta no orçamento. O Grêmio acaba de superar a sua para este ano, que era de R$ 100 milhões.