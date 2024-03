Dia desses, vi uma entrevista cirúrgica de Carlo Ancelotti. Ele muda o tom das suas repostas ao ser perguntado sobre o comportamento de Vini Jr. Passa a questionar a premissa da questão. Por que o chamam de macaco nos estádios? Por que é caçado com faltas? Por que é agredido e o agressor se sente no direito de reclamar do árbitro? Por que leva cartão e o outro não? Por que mais de um ex-jogador — todos brancos, não apor acaso — falam em "mudar o comportamento"?