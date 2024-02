Comecemos pelos poréns. Tudo bem que os tubarões europeus, como não se trata de torneio oficial da Fifa, dão de ombros sem risco de sanção e liberam seus jovens talentos para as seleções, ainda mais as sul-americanas. Há uma briga eterna e nada romântica da entidade que manda no mundo da bola e o Comitê Olímpico Internacional (COI).