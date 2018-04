Em busca do equilíbrio O verdadeiro Inter, seja ele qual for, tem de aparecer contra o Cruzeiro, no Beira-Rio Em qual desempenho crer: o que venceu o último Gre-Nal do Gauchão, superou o Bahia e enfrentou o Palmeiras de igual para igual? Ou o da decepcionante eliminação na Copa do Brasil?