Diogo Olivier Inter de Odair já soma mais pontos do que em toda a primeira fase do Gauchão 2017 No 3 a 1 sobre o Juventude e no 4 a 0 diante do São José, houve gols, atuação, escalação repetida e conceito de futebol. Próximo desafio será no risco do jogo único contra o Remo, em Belém