D'Alessandro planeja reunir, em dezembro, cerca de 40 convidados na 4ª edição do Lance de Craque, amistoso anual cuja renda é revertida para entidades beneficientes gaúchas.

No ano passado, mesmo com o Inter rebaixado e o argentino vindo de temporada emprestado no River Plate, o evento levou 20 mil pessoas ao Beira-Rio. A ESPN transmitirá.