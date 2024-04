Finalmente foi sancionada a lei que combate o abuso cometido pelas chamadas bets. A Lei 14.790 impõe regras para o funcionamento das casas de apostas. Da mesma forma, apostadores terão de pagar impostos sobre os ganhos que superarem R$ 2.111. Somente poderão explorar as apostas esportivas as empresas constituídas segundo a legislação brasileira, com sede e administração no território nacional.