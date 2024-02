Não quero apavorar ninguém, mas todos nós temos um câncer adormecido. A frase não é minha. É do médico francês David Servan-Schreiber. Ele escreveu um livro chamado Anticâncer. É a experiência dele com a doença. Schreiber descobriu o câncer por acaso, durante uma aula do curso de Medicina, em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Ele conduzia testes para examinar tumores cerebrais. Foi nessa ocasião que identificou que estava com um tumor na cabeça. Depois de diagnosticar dezenas de pessoas, o próprio médico seria o novo paciente. A estimativa de sobrevivência era curta, mas graças à perseverança e à qualidade de vida, ele conseguiu prolongar sua existência.