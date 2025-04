A velha história decidiu o Gre-Nal mais uma vez

O Grêmio foi, mais uma vez, amplamente prejudicado pela arbitragem, e lamentou muito o empate contra o Inter no Gre-Nal, na noite deste sábado, na Arena . Um escandaloso pênalti não marcado em favor do Grêmio nos minutos finais do jogo manchou a boa partida de futebol protagonizada pelas duas equipes.

O time dirigido pelo interino James Freitas foi completamente diferente do Grêmio de Gustavo Quinteros. Mais simples e bem mais concentrado, o Tricolor fez ótimo enfrentamento na primeira etapa e conseguiu chegar ao gol com justiça. O Inter sentiu o jogo físico proposto na Arena e o Grêmio soube se aproveitar disso.

Na segunda etapa, o jogo seguiu idêntico até que Roger mudou o time colorado e complicou a vida do Grêmio. Neste momento, perto dos 20 minutos, o Inter melhorou, conseguiu empatar e o jogo seguiu muito parelho, com riscos de lado a lado. Até que surge o lance do jogo. O erro do árbitro estragou a boa partida de futebol que pouco menos de 28 mil pessoas viram na Arena.