Em clássico equilibrado, Gre-Nal 447 termina empatado na Arena

A reação imediata de Grêmio e Inter para seus problemas não preencheu os sonhos das torcidas neste sábado (19). O recomeço tricolor na vida após Gustavo Quinteros, com o interino James Freitas, apresentou um futebol mais tonificado na Arena, mas insuficiente para vencer. A busca pela volta das vitórias coloradas, após dois jogos, não foi além do 1 a 1 pela quinta rodada do Brasileirão.

O Inter ocupa provisoriamente a 10ª colocação, com seis pontos. O Grêmio, com quatro, saiu por ora da zona de rebaixamento e está no 16º lugar.

Os próximos compromissos serão por competições internacionais. Na terça, o Inter enfrenta o Nacional-URU, pela Libertadores. Dois dias depois, o Grêmio encara o Godoy Cruz, pela Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o sábado está reservado para os colorados enfrentarem o Juventude. No domingo os gremistas encaram o Vitória.

Poderia ter começado aos 20 minutos o clássico na Arena. Neca de pitibiriba aconteceu nos 19 minutos iniciais do 447. O que não significa que situações dignas de nota não se desenvolveram em campo. A mais marcante delas no Grêmio, com o estreante Marlon, Dodi e Monsalve entre os titulares.

Em poucos dias, os gremistas trocaram um futebol reumático pelo entusiasmo das crianças em busca de ovos de chocolate no domingo de Páscoa. O ânimo bloqueou a saída de jogo do Inter, obrigando os colorados a apostarem na bola longa.

Mesmo sem amansar os donos da casa, os visitantes criaram a primeira jogada capaz de levantar o torcedor com Alan Patrick, que alçou cobrança de falta na segunda trave. Fernando testou no lugar certo, mas Volpi impediu que a bola chegasse ao destino espalmando para escanteio. Grande defesa.

Retorno de Kannemann

Desfalque no Grêmio. O zagueiro Wagner Leonardo se lesionou aos 29 e fez com que Kannemann saísse do banco de reservas para voltar aos gramados depois de quase meio ano. Entrou em campo e enrolou a braçadeira de capitão no braço esquerdo. Os gremistas festejaram mais do que qualquer lance até então.

A primeira participação quase acabou mal para o zagueiro argentino. O Inter achou uma brecha aos 29. Bernabei investiu pela esquerda e centrou. Kannemann tropeçou, Valencia ficou livre. Só precisava vencer Volpi. Não conseguiu. O goleiro efetuou milagre.

Tricolor abre o placar

Então surgiu o improvável. Não o gol do Grêmio, aos 37 minutos, mas o modo como ele se cristalizou. Em um bate-rebate, a bola sobrou para Braithwaite. Anthoni abafou o arremate.

Na sequência, a jogada chegou até Kike Olivera. Seu chute iria lá onde Lara perdeu as luvas, mas encontrou Anthoni no meio do caminho e cruzou a linha do gol. Após a revisão do VAR, o placar apontava 1 a 0 para o Grêmio.

Nos 10 minutos de acréscimo, um lance frenético com cargas nas duas pontas do campo. Na melhor chance do período extra, Valencia disparou à frente de Kannemann, mas o argentino se recuperou. Na posse de bola gremista, Monsalve arrematou cruzado para defesa de Anthoni.

Inter empata com Alan Patrick no segundo tempo

O futebol revigorado e revigorante do Grêmio arrefeceu na segunda metade da partida. O Inter, aos poucos, domou o ímpeto rival.

Trocou a incisividade de dois pontas pelo volume de passes de dois meias, com as entradas de Bruno Tabata e Gabriel Carvalho nos lugares de Wesley e Vitinho. Até os 35 minutos, a posse de bola colorada saltou de 56% no primeiro tempo para 69% na etapa final.

O empate se concretizou aos 20. Após escanteio da direita, Rogel cabeceou para o gol. Ela encontrou o braço aberto de João Pedro pelo caminho. Pênalti. Alan Patrick deslocou Volpi na cobrança para igualar o placar.

O volume colorado não se traduzia em chances claras. Borré desviou de cabeça, mas sem maior perigo.

Grêmio reclama de pênalti no final da partida

O Inter pressionou até o final sem a contundência necessária para modificar o resultado da partida.

O Grêmio, aos 39 minutos, protestou pênalti de Aguirre em Aravena. Na visão tricolor, o colorado teria deslocado com o braço o atacante gremista. Nada foi marcado.

Ao fim do jogo, todo o elenco gremista foi em direção ao árbitro Bráulio da Silva Machado. A torcida aplaudiu os jogadores e vaiou a arbitragem, que saiu em direção ao vestiário escoltada por 13 policiais militares. Na boca do túnel, o presidente Alberto Guerra, de braços abertos, recepcionou Bráulio com uma reclamação veemente.

Mas no Gre-Nal ninguém encontrou a felicidade, tampouco carregará preocupações extras para os próximos dias.

Brasileirão — 5ª rodada — 19/4/2025

Grêmio (1)

Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo (Kannemann,29'/2ºT) e Marlon; Dodi, Villasanti (Camilo, 32'/2ºT), Edenilson (Aravena, 23'/2ºT) e Monsalve (Cristaldo, 32'/2ºT); Cristian Olivera (Alyson, 32'/2ºT) e Braithwaite.

Técnico: James Freitas (interino).

Inter (1)

Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei (Ramón, 35'/2ºT); Fernando e Bruno Henrique (Ronaldo, 27'/2ºT; Vitinho (Bruno Tabata, 15'/2ºT), Alan Patrick e Wesley (Gabriel Carvalho, 15'/2ºT); Valencia (Borré, 27'/2ºT).

Técnico: Roger Machado

GOLS: Kike Olivera (G), aos 37min do 1ºT; Alan Patrick (I), aos 20min do 2ºT;

CARTÕES AMARELOS: Jemerson, Marlon, Monsalve, Villasanti (G); Vitão, Alan Patrick, Ronaldo e Roger Machado (I);

CARTÃO VERMELHO: Grando (G);

ARBITRAGEM: Braulio da Silva Machado (SC), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC). VAR: Wagner Reway (ES);

PÚBLICO: 27.286 (26.899 pagantes);

RENDA: R$ 1.862.340,00;

LOCAL: Arena do Grêmio, Porto Alegre.

