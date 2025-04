A análise do lance do pênalti reclamado pelo Grêmio no Gre-Nal 447; veja o vídeo

O Gre-Nal 447 terminou empatado em 1 a 1 e foi marcado por um lance polêmico na reta final da partida. Aos 41 minutos do segundo tempo do jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão, o árbitro Bráulio da Silva Machado foi chamado pelo VAR para analisar um possível pênalti de Aguirre, do Inter, em Aravena, do Grêmio. Ele observou o replay do lance no monitor e optou pela não marcação do pênalti.

Para Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, a decisão do árbitro foi equivocada.

— Para mim, tem a infração. O jogador do Inter chega para tentar tirar a bola, erra ela e faz uma alavanca que atinge o jogador do Grêmio. Para mim, houve a infração — disse Diori assim que observou o lance.

Assista ao vídeo com o comentário de Diori Vasconcelos:

— Olha, inacreditável esse lance. Não tem lógica. Não consigo entender a não marcação do pênalti. Aguirre errou o bote e fez a alavanca — avaliou o comentarista após a decisão final da arbitragem.

PC Oliveira aponta erro

A jogada, iniciada em lançamento do goleiro Tiago Volpi, teve o momento polêmico na entrada da área. Aravena tomou a frente da jogada e sofreu o impacto lateral por parte de Aguirre, que vinha na tentativa do desarme. No campo, apesar de bem colocado, o juiz não marcou a infração.

Para Paulo César de Oliveira, analista de arbitragem do Grupo Globo, houve erro grave do árbitro. Em sua manifestação no SporTV após o jogo, o ex-árbitro destacou que a falta foi clara. E que o juiz do campo desperdiçou a chance dada pelo VAR para revisar a decisão inicial.

— O marcador (Aguirre) levanta a perna e comete uma falta clara no atacante gremista (Aravena). O Bráulio (árbitro) faz sinal de ombro, mas não percebeu o contato embaixo — declarou PC Oliveira.