E temos boas notícias vindas da Arena

Kike Oliveira marcou o gol da vitória tricolor. Duda Fortes / Agencia RBS

Uma vitória importantíssima do Grêmio foi apenas uma das boas notícias da tarde deste domingo. O 1 a 0 sobre o Santos precisa ser visto muito além do simples resultado.

O técnico Mano Menezes conseguiu, finalmente, colocar uma equipe mais segura defensivamente e o Grêmio deixou o campo sem tomar gols. Essa situação foi muito valorizada no pós jogo e pode ser uma referência para os próximos confrontos.

Do ponto de vista individual, o time gremista contou com situações que agregam qualidade ao trabalho do treinador.

Cristian Olivera, atuando pela esquerda, voltou a ser o melhor jogador da equipe. Outro nome que se destacou, e esse saindo do banco de reservas, foi Alysson.

O jovem jogador formado na base do Grêmio foi destaque pelo lado direito e contribuiu muito com a vitória, devendo receber mais oportunidades. Dodi, Serrote, Marlon e Wagner Leonardo foram destaques da mesma forma.

As palavras pós jogo também precisam ser valorizadas. Todos, sem exceção, colocaram no novo ambiente um dos motivos da evolução do time, o que passa a ideia de que o Grêmio possa viver um momento mais sólido e mais competitivo já nos próximos jogos.

Quarta-feira recomeça a Sul-americana, mas a vitória sobre o Santos já coloca uma ideia de otimismo que estava muito longe do torcedor.