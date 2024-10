Gabriel Mec e Arena: as conexões nos bastidores do Grêmio

Algumas ações, quando conectadas, têm muita força em ambientes tão complexos como o do Grêmio. Os bastidores do clube ganharam nesta semana novos capítulos que merecem a nossa atenção. A compra de parte da dívida da Arena e a renovação de Gabriel Mec representam vitórias da atual gestão e podem se conectar com a política que começa a borbulhar.