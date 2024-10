O programa Sem Filtro, em GZH, na noite de quinta-feira (17), contou com a presença dos dirigentes do Grêmio e do Inter. Antonio Brum e José Olavo Bisol fizeram um bom debate, atento, cuidadoso e promoveram o clássico Gre-Nal com harmonia. A conversa, no entanto, deixou o estúdio e tomou as redes sociais.