O capítulo 443 do clássico Gre-Nal neste sábado, no Beira-Rio, terá o simbolismo de ser o primeiro no Rio Grande do Sul após as enchentes de maio. Como todo povo gaúcho, Inter e Grêmio foram duramente afetados, mas mostraram força, muitas vezes evidenciada em campo, para superar o desafio da reconstrução.