Grêmio e Fluminense se enfrentam às 19h no jogo do ano para ambos os clubes. O Maracanã, lotado, receberá também a ansiedade dos torcedores que sabem que uma possível eliminação colocará risco na sequência da sua equipe no Campeonato Brasileiro. E Renato prepara uma estratégia bem própria para o jogo.