A tarde de domingo (4) foi de uma vitória consistente do Grêmio sobre o Athletico-PR, fora de casa, e de mais um passo importante do Tricolor rumo a uma posição mais tranquila na tabela de classificação no Campeonato Brasileiro. O jogo, no entanto, não foi a única grande informação do dia. Considerado a grande estrela das categorias de base do clube nos últimos anos, Gabriel Mec, meia de 16 anos, também esteve no topo das notícias gremistas.