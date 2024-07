O fato da terça-feira (23) não está do lado tricolor. O Inter foi eliminado da Copa Sul-americana ao empatar em 1 a 1 com o Rosario Central, da Argentina, e dominou a análise em razão disso. Duas eliminações coloradas em poucos dias ligam, no entanto, um alerta importante no Grêmio, que decidiu apresentar algo muito diferente em relação ao maior rival.