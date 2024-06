Perfeito Renato, era só isto que estávamos pedindo!

O técnico Renato Portaluppi vai mudar o time do Grêmio para o jogo contra o Fluminense. As informações trazidas pela reportagem de Zero Hora indicam uma mudança no esquema tático do Tricolor, que precisa de recuperação urgente no Campeonato Brasileiro. Era só isso que o torcedor pedia e a ação do treinador precisa ser elogiada.