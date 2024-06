Ando quebrando a cabeça para fazer um texto sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul. E não tem sido fácil. Na estrutura do texto, penso, inicialmente, em uma ponte em construção. A imagem indica, por óbvio, novos encontros, e esse é um dos pontos principais desse momento. Acreditar em união de pontos como o início da retomada remete à participação coletiva e à conexão com a solidariedade.