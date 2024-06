E tudo começou na preparação para a decisão. A escolha de Curitiba se mostrou perfeita para o Grêmio e a torcida tricolor pegou junto na luta pela vitória. O time de Renato entendeu o esforço e fez um jogo perfeito. A goleada sobre o The Strongest contou também com uma lembrança que mexeu com todas as pessoas. A semelhança do Couto Pereira com Estádio Olímpico tocou a torcida de forma muito especial.