O Grêmio chega ao último dia de uma janela de transferências novamente criando expectativas junto ao torcedor. Segundo as notícias que circulam, a diretoria pretende anunciar três jogadores: o goleiro Rafael Cabral, do Cruzeiro; o volante Edenilson, do Atlético-MG; e mais um zagueiro. Essas são as possibilidades reais.