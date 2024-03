Com ou sem falha de Caíque na classificação contra o Caxias, na última terça-feira (26), o Grêmio teria se classificado para a final do Gauchão. Justamente pelo avanço à decisão, acredito que Renato Portaluppi já tenha um veredicto sobre o goleiro que jogará as partidas deste sábado (30) e do outro, em 6 de abril.