A pesquisa interativa do Sala de Redação desta terça-feira (13) questionava se Renato Portaluppi deveria ou não ir a Erechim comandar os reservas do Grêmio contra o Ypiranga. Eu, prontamente, respondi que não. No entanto, aliás, o correto mesmo, é responder esse questionamento com outro. E aqui explico o porquê.