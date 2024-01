Torço para que na estreia do Gauchão, no sábado (20), o Grêmio não tenha as duas grandes esperanças da temporada em campo. Pode ser meio maluco o que estou dizendo, mas é a grande verdade. Me refiro aos reforços que estão na Copa São Paulo. E eu quero que eles continuem lá e levem o tricolor rumo ao título, para depois subir ao profissional.