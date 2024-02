A partida desta quarta-feira (24), às 21h30min, na Arena, contra o São José tem uma importância diferente e única: engajamento. O Grêmio vai fazer como fez no ano passado, o segundo jogo do Campeonato Gaúcho foi em casa em uma quarta à noite. Foi contra o Brasil de Pelotas, uma vitória por 1 a 0, com gol do Suárez. Na ocasião, o Grêmio colocou cerca de 30 mil torcedores.