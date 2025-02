Por que não dar espaço para o motorista ao lado?

Acredito que os agentes de trânsito de Porto Alegre deveriam assumir a função de pacificadores. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Já comentei, nesta coluna, a extinção do pisca em nosso trânsito. É uma ferramenta em desuso, cuja ausência não apenas atrapalha os demais condutores com a imprevisibilidade das manobras, mas também coloca em risco os transeuntes.

O pedestre, que possui mais direitos por ser a parte mais vulnerável do tráfego, pode se lascar. É capaz de avançar jurando que o carro está se deslocando para direção contrária e ser pego no contrapé, já que não houve nenhum sinal de seta.

Não entendo como nossos motoristas não param para alguém atravessar a rua na faixa de segurança. Na tradição cortês de Brasília e Gramado, por exemplo, não importa a cor do semáforo.

Os porto-alegrenses foram educados como? Com uma lógica de abate?

Trata-se de uma questão de respeito e educação privilegiar quem anda a pé. Não custa nada, mas acontece o oposto: vendo uma pessoa vir da calçada, o motorista aumenta a velocidade para bloquear a iniciativa e intimidar a consumação dos passos.

São segundos de ansiedade letal.

O trânsito de Porto Alegre sofre de incurável egoísmo. Em São Paulo, nos congestionamentos muito piores do que os nossos, é natural dar espaço para um carro ao lado mudar de pista. Aqui, se alguém deseja alternar o seu sentido, tem que ficar mendigando atenção. Só falta gritar pela janela ou gesticular com o braço pedindo passagem. Não conseguirá uma brecha. Precisará cavoucar um ingresso, quase encostando o seu para-choque no automóvel da frente.

Não há fair play ou gentileza. Existe uma crença de que o pedinte é malandro e planeja roubar o lugar. As pessoas pisam fundo no acelerador para ninguém entrar no meio da fileira.

Não querer perder tempo ou se sentir trapaceado são males psicológicos de nossa rotina viária.

Nos horários de pico, de entrada ou saída das escolas, de começo ou fim do expediente, é possível testemunhar uma procissão de veículos ronronando seus motores nas laterais ou no acostamento, esperando uma lacuna no fluxo e suplicando para ser vistos e atendidos.

Nem dependem de paciência, e sim de altas doses de resignação.

Se, por ventura, uma alma bondosa permite o ingresso de um, dois, três carros, recebe imediatamente as vaias de um buzinaço e é defenestrada e tachada de tola ou burra pelos seus colegas. Parece que ela está se deixando enganar por oportunistas e aproveitadores.

Não se tem o entendimento cultural claro e tácito de que dirigir é aprender a conviver. Todos os motoristas desfrutam de igualdade de condições. Não é porque um se encontra antes na pista que ela passará a ser sua. Usucapião não vale para o exercício da habilitação.

Infelizmente predominam uma noção de guerra, um sentimento de competição, um acirramento de ânimos, uma insanidade desesperada para não se atrasar a um compromisso.

Qualquer entrada na sua frente é rebatida com violência, como se fosse um penetra pretendendo acabar com a sua festa, agredir a sua família e gastar a duração da sua vida.