Bigode é quase como uma cirurgia plástica natural para os homens

Mas não o ascendente, estilo Salvador Dalí, aquele pincel debaixo do nariz, que só vai insinuar loucura.

E ainda não o bigode Chevron, cristalizado na figura do ator Tom Selleck, em formato de divisas das Forças Armadas, cobrindo inteiramente o lábio superior.

Muito menos o bigode de Chaplin, em que as arestas são verticais, à semelhança das cerdas de uma escova de dentes presa aos lábios. Até porque esse bigode da candura foi roubado e corrompido pela carranca do líder nazista Adolf Hitler. Ao pensar nele, ninguém mais se lembra do Chaplin, apenas de Hitler.