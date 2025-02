Objetos em extinção

Eu estava me percebendo ultrapassado diante dos filhos , tanto em termos de linguagem quanto de aparência, quando fui ler a coluna do meu amigo Mário Corso em ZH. Ele, como um bom terapeuta, já resolveu a fossa:

“Pense no cinzeiro. Ninguém sofreu mais do que ele nos últimos anos. De centro de mesa, presença imprescindível na sala, agora está no fundo de um armário de onde só sairá para o lixo. Ele, que era símbolo de prazer, agora sugere doença e fraqueza de caráter”.