Acostumado à algazarra de Capão da Canoa, eu me aventurei em Miami Beach

Estou acostumado à algazarra de Capão da Canoa , à roda de cadeiras, às implicâncias, à caipirinha, à música alta das caixinhas JBL tocando nos vizinhos, ao mar imprevisível de suas cores — às vezes chocolatão, outras vezes Parmalat —, à gritaria das crianças em torno do castelo de areia sendo invadido pelas águas, ao tumulto do futebol, futevôlei, beach tênis e frescobol perto das dunas, aos guarda-sóis coloridos e tendas reunindo famílias inteiras.

A areia é branca, mais limpa do que a minha sala. Se eu vejo algo no chão, é certamente concha. Nem me preocupo com o lixo.