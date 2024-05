No Rio Grande do Sul, choveu em duas semanas o equivalente a seis meses. Pela primeira vez na nossa história, a enchente atingiu todo o estado. Noventa por cento dos municípios afetados pelas cheias já haviam decretado situação de emergência ou de calamidade ao menos uma vez desde 2013. Mas jamais tinha acontecido um desastre climático que eclodisse simultaneamente no nosso mapa inteiro (em 450 das 497 cidades), desencadeando meio milhão de desabrigados, apagão de energia elétrica, desabastecimento de água, racionamento de produtos, bloqueio de pontes e estradas.