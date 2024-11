O sonhador da Restinga

O Éverton tinha uns nove anos. Morava na Restinga. Observava o incansável esforço do pai para tentar finalizar a residência da família. Sempre surgiam outras necessidades. A conta não fechava e a obra ficava em segundo plano. Ele também via a tia de 40 anos, que morava nos Estados Unidos, finalizando a construção de uma casa no mesmo bairro. Ela vivia bem no país e ainda sobrava dinheiro para investir aqui. Desde aquele momento o guri teve certeza de que queria viver o sonho americano.