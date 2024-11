Entre o Halloween e as eleições

Cheguei nesta quinta-feira (31) a Washinton DC, mas no avião já deu para sentir que Donald Trump e Kamala Harris estão na cabeça dos norte-americanos. Aqui na capital quase não se vê movimentação política, a não ser alguns cartazes pequenos com nomes de concorrentes ao Congresso, eleição que também ocorre agora. Fora isso, algumas pessoas com roupas em alusão a um ou outro candidato. Aqui a eleição está definida com a candidata Democrata, sem surpresas.