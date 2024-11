O fim da escala 6x1 só existe no Instagram 

O projeto da deputada do PSOL de São Paulo, Erika Hilton, por enquanto só ganha repercussão nas redes sociais. Isso não é pouco, mas precisa mais para, de fato, ir adiante. Esse debate tem várias frentes. Saúde mental, economia, descanso do trabalhador, necessidade de contratar mais funcionários para fechar a escala das empresas, possibilidade de fechamento de negócios a partir dessa necessidade e do custo maior.