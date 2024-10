Como eu escolho os meus candidatos

Sou uma entusiasta da democracia e do processo eleitoral. Gosto de acompanhar a apuração do rádio desde muito antes de trabalhar com isso. É onde sinto a emoção do tempo real, dos números mudando a cada momento, do breaking news. É que nem jogo de futebol, ouvindo Pedro Ernesto Denardin narrando os gols do Inter na final de uma Libertadores. Faz tempo que isso não acontece, mas é uma forma de ilustrar a magia do rádio.