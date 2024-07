Depois do apoio de Leite, PSDB nacional reforça ofensiva para convencer Marchezan a concorrer à prefeitura de Porto Alegre 

Sem curvas nem meias palavras, o PSDB lança hoje uma nota bem direta: quer Nelson Marchezan Jr. de novo na Prefeitura de Porto Alegre. O texto define como "necessária" a candidatura, além de relembrar realizações do mandato do tucano à frente da Capital. Também afirma que a situação da cidade teria sido diferente no enfrentamento à enchente se os planos daquele tivessem sido levados adiante.