Os Jogos Olímpicos remontam à Antiguidade e foram criados para homenagear os deuses do Olimpo, como Zeus, valorizando suas aptidões físicas. Na Era Moderna, quando eles foram criados, com a primeira edição em 1896, nenhuma mulher se fez presente. Idealizador da retomada dos Jogos, o francês Pierre de Coubertin afirmou que "uma Olimpíada com mulheres seria impraticável, desinteressante, inestética e imprópria".