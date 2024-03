O Comitê Olimpico do Brasil (COB) anunciou nesta quinta-feira (7) seu 20° patrocinador. Dessa forma, com os 15 parceiros globais, via Comitê Olimpico Internacional (COI), a entidade vive um crescimento de 240% de receita em relação aos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. A área capitaneada por Gustavo Herbetta é um case de sucesso no mundo corporativo.