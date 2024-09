Rap in Cena vai receber show da turnê "FRVX", de Filipe Ret, e anuncia mais nomes no line-up

Falta pouco para a edição que marca os 10 anos do Rap in Cena (ocorre nos dias 16 e 17 de novembro, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre), e, nesta terça-feira (10), a produção do festival anuncia duas novidades: mais nomes no line-up — Caio Luccas, Ryu The Runner, FELP 22, Mc Luanna, KayBlack e NADAMAL – Alee, Maru2d, PJ Houdini, Anezzi, Klisman, Aren e Scarp — e a definição do show que Filipe Ret trará para a Capital. Será a sua celebrada turnê de 15 anos de carreira, FRXV.