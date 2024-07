Um novo nome foi anunciado como atração do Rap in Cena 2024: o carioca Filipe Ret. O artista, que já havia marcado presença nas edições anteriores do festival, foi confirmado nesta sexta-feira (26) pela organização. O evento ocorre nos dias 16 e 17 de novembro no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre.