Já está disponível nas plataformas digitais o single Vida de Bruxo, parceria entre a Tropa do Bruxo — projeto musical idealizado por Ronaldinho Gaúcho e pela Wusta Studio — e o selo RIC Music. No time, só artistas e produtores do Rio Grande do Sul: para produzir a música, foram escalados LC Advanced, Boladin 211, Ricky Ribeiro e DJ Guizin do Trem, que assina como produtor.