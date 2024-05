Lucas Chumbo e Pedro Scooby são os convidados do Podpah, podcast que vai ao ar nesta quinta-feira (23), às 19h, no Spotify e no YouTube. Os surfistas e ex-BBBs falarão com os apresentadores Igor Cavalari (Igão) e Thiago Marques (Mítico) sobre as experiências durante o apoio que prestaram às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, que foi desde a arrecadação de mantimentos ao resgate de pessoas ilhadas, principalmente em Eldorado do Sul, uma das cidades mais atingidas pela tragédia.