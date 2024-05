Muitas canções celebram o amor do povo do Rio Grande do Sul por sua cultura, sua terra. Músicos gaúchos, de gerações e estilos diferentes, se uniram para interpretar uma delas: Céu, Sol, Sul, do nativista Leonardo (1938 — 2010). O clipe da regravação foi ao ar na edição do programa Fantástico de 12 de maio e segue emocionando o público nas redes sociais. A intenção do projeto, idealizado pelo jornalista do Grupo RBS Giovani Grizotti, é exaltar a resistência do povo gaúcho.