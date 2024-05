Neste domingo (26), em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, Globo, Sportv, Ge e Globoplay exibirão o Futebol Solidário no Domingão. O evento vai promover o encontro entre grandes nomes do esporte e celebridades, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para arrecadar e incentivar doações aos gaúchos. Os ex-jogadores Ronaldinho Gaúcho e Cafu, ambos presentes na conquista do pentacampeonato da Seleção Brasileira, em 2002, estão confirmados.