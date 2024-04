Aperte o Play, grupo de pagode gaúcho, anunciou um grande feito na carreira: em abril, a canção Faltou Maturidade, gravada em parceria com o cantor carioca Davi Quaresma, ultrapassou a marca de 1 milhão de streamings nas plataformas digitais. O single faz parte do repertório do primeiro DVD da turma, Tá na Hora da Gente!, gravado em setembro de 2023 no Distrito Arena, em Cachoeirinha.