No sexta-feira (23), o Jeito Moleque lança a versão, em todas as plataformas digitais e também no YouTube, de I Want It That Way, sucesso dos Backstreet Boys. Isso porque, recentemente, o grupo de pagode paulista viralizou com meme após apresentar o hit — no melhor estilo "enrolation" — no programa Encontro com Patrícia Poeta, da Globo. A repercussão foi tão grande dentro e fora dos palcos, que os pagodeiros decidiram gravar a canção em estúdio.