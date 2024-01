Produção sobre a trajetória do sociólogo Herbert de Souza, Betinho: No Fio da Navalha terá o primeiro episódio exibido nesta quarta-feira (31) no Cine BBB, na RBS TV, após seis participantes do BBB 24 terem assistido à produção na casa mais vigiada do Brasil na segunda-feira (29). Com oito episódios, a série está disponível para assinantes no Globoplay.