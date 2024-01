Grandes atrações prometem animar as festas dos brothers e sisters nos próximos dias. Nesta quarta-feira (31), shows de Gloria Groove e Xanddy Harmonia agitam o BBB 24. A cantora leva ao palco do reality hits célebres da carreira: estão garantidas no setlist músicas como Bonekinha, Radar e Leilão. Em outro momento da festa, o pop nacional de Gloria dá lugar ao axé de Xanddy Harmonia, que promete colocar todo mundo para dançar ao som do ritmo baiano.